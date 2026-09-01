El paso a paso para cocinar milhojas de manzana en la freidora de aire

La pastelería tradicional sumó una alternativa para quienes buscan optimizar tiempos sin perder la calidad del sabor en sus elaboraciones caseras. Se trata del clásico milhojas de manzana, una preparación dulce caracterizada por sus capas finas de fruta y una base de caramelo casero, adaptada para cocinarse de manera veloz en freidora de aire. Esta propuesta culinaria de Rosa Rullan reduce el tiempo de cocción habitual y evita la necesidad de precalentar un horno de grandes dimensiones, facilitando una caramelización pareja en el molde.

La receta requiere para su elaboración cinco manzanas, preferentemente rojas o verdes que se presenten bien firmes, junto con el jugo de un limón. Para el relleno se utilizan 80 gramos de azúcar, una cucharada de maicena y media cucharada de canela en polvo. Por su parte, la base dulce se compone de 100 gramos de azúcar y dos cucharadas de agua, con la opción de acompañar el plato terminado con helado de crema o vainilla al momento de servir.

El proceso se inicia con la preparación de la fruta, la cual debe ser pelada y cortada en láminas lo más finas posible, utilizando preferentemente un cuchillo afilado o una mandolina. Dichas láminas se rocían con el jugo de limón para prevenir su oxidación natural. De forma paralela, en un recipiente pequeño se realiza la mezcla seca combinando los 80 gramos de azúcar con la cucharada de maicena y la media cucharada de canela en polvo para luego reservarla.

Para el caramelo de la base, se vierten los 100 gramos de azúcar y las dos cucharadas de agua en una olla pequeña a fuego medio, dejándolos cocinar sin revolver demasiado hasta lograr un tono dorado uniforme. Este almíbar espeso se vuelca inmediatamente en el fondo de tres recipientes individuales denominados mini cocottes o en un único molde de tamaño mediano que resulte apto para el aparato de cocción.

El armado continúa disponiendo una capa inicial de manzanas sobre el caramelo, la cual se espolvorea con una porción de la mezcla seca de azúcar, almidón de maíz y canela. Este procedimiento se repite intercalando sucesivas capas de fruta y especias hasta completar la capacidad del molde seleccionado.

Posteriormente, los moldes se colocan en el interior de la canasta de la freidora de aire para iniciar la cocción a una temperatura de 180 grados durante un periodo que oscila entre 22 y 25 minutos. Para corroborar que la preparación está finalizada, se sugiere realizar una prueba de cocción consistente en pinchar el centro con un palillo de madera o un cuchillo. Si el utensilio atraviesa la fruta con facilidad y esta se percibe suave, el postre está listo. Tras retirar las piezas con cuidado, se aconseja dejarlas entibiar apenas antes del consumo.

El tiempo estimado de preparación activa de los ingredientes es de 15 minutos, mientras que la cocción demanda un total de 25 minutos. Este postre tibio e inolvidable ofrece un interior cremoso con láminas tiernas de fruta, ideal para realizar de forma hogareña y rápida en cualquier momento de la semana.