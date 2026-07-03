Conseguir trabajo puede ser más sencillo si se está registrado en la bolsa de empleo oficial de San Juan. A través del programa San Juan Trabaja, cualquier persona mayor de 18 años puede crear un perfil laboral, cargar su currículum y quedar disponible para las búsquedas que realizan empresas privadas de la provincia. El trámite es gratuito y se realiza íntegramente por internet.

Para anotarse, el primer paso es ingresar al portal San Juan Trabaja y seleccionar la opción "Busco trabajo". Allí el sistema solicita crear un usuario, completar los datos personales y cargar información vinculada a la experiencia laboral, estudios realizados, cursos, oficios, conocimientos informáticos e idiomas. Cuanto más completo sea el perfil, mayores serán las posibilidades de aparecer en las búsquedas de personal que realizan las empresas.

Además del currículum, la plataforma permite actualizar la información en cualquier momento. Esto resulta clave para quienes incorporan nuevas capacitaciones, cambian de domicilio o adquieren experiencia laboral. Mantener el perfil actualizado aumenta las posibilidades de ser tenido en cuenta cuando una empresa inicia un proceso de selección.

El sistema funciona como un puente entre quienes buscan empleo y las firmas que necesitan incorporar personal. Cuando una empresa publica una vacante, puede consultar la base de datos y contactar a los postulantes cuyos perfiles coincidan con los requisitos del puesto. De esta manera, los candidatos no necesitan presentarse personalmente en cada búsqueda, ya que su información queda disponible dentro del registro oficial.

La iniciativa forma parte de las políticas de empleo impulsadas por el Gobierno de San Juan y continúa vigente como una herramienta para facilitar la inserción laboral en distintos rubros. Los interesados pueden registrarse en cualquier momento y modificar sus datos todas las veces que sea necesario para mejorar sus oportunidades de conseguir trabajo.