El paso a paso para preparar el clasico pastel de papas de Dona Petrona

El pastel de papas se consolida como uno de los platos mas tradicionales y es "una de las recetas que mejor representan la comida casera argentina" segun los registros historicos de la gastronomia local. La version de Dona Petrona C. de Gandulfo destaca por "la combinacion de ingredientes dulces y salados que enriquecen el relleno" otorgando una identidad unica a la preparacion.

Para realizar esta receta pensada para un comensal se necesitan un gramo de papas, dos huevos frescos y una yema. La lista de ingredientes continua con 70 gramos de manteca, una cebolla mediana, 500 gramos de carnaza picada, un tomate y un morron. El sabor distintivo proviene de una cucharada de azucar, 100 gramos de pasas de uva sin semilla y 12 aceitunas verdes sin carozo, ademas de sal y pimienta al gusto.

El proceso comienza al cocinar las papas peladas en abundante agua con sal hasta que esten muy tiernas. Luego de escurrirlas se debe realizar un pure mientras todavia esten calientes para despues agregar los huevos, la yema, una cucharada de manteca, el azucar y los condimentos. Por otro lado, en una sarten con un poco de manteca se rehoga la cebolla picada finamente y se incorpora la carne picada junto al morron cortado en cubos pequenos y el tomate pelado y picado.

Tras unos minutos de coccion se mezclan bien los ingredientes y se suman las pasas de uva y las aceitunas verdes. El armado consiste en enmantecar una fuente para horno, colocar la mitad del pure en la base, distribuir todo el relleno de carne y cubrir con el resto del pure.

Finalmente se lleva a horno fuerte durante 10 minutos hasta que la superficie tome color. La autora indica que se busca "un toque secreto final que lo hace irrepetible" mediante un acabado gratinado con queso rallado o una superficie con una fina capa de azucar para lograr un resultado agridulce.