El paso a paso para preparar facturas con tapas de empanadas

La cocina hogareña incorporó una técnica sencilla para elaborar panificados dulces sin necesidad de amasar. Mediante el empleo de tapas de empanadas es posible confeccionar facturas rellenas con manzana y dulce de membrillo en pocos minutos. Esta opción se destaca por su practicidad y requiere de elementos mínimos que suelen estar presentes en cualquier alacena.

Para obtener 12 piezas se necesitan dos manzanas grandes, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. La lista se completa con 12 tapas de empanadas, un huevo batido y 150 g de dulce de membrillo, además de azúcar y canela adicionales para espolvorear.

El proceso comienza con el corte de la fruta en rodajas, a las cuales se les debe retirar el centro mediante un cortante circular. Luego se pasan por la mezcla de azúcar y canela hasta que queden completamente cubiertas de ambos lados.

El armado consiste en colocar la manzana sobre el disco de masa y sumar un trozo de dulce en el centro. Se realizan cortes en los bordes y se pliegan hacia adentro para dar forma a la factura. Las unidades se ubican en una pizzera engrasada, se pintan con huevo y reciben una lluvia final de azúcar y canela antes de ir al horno hasta alcanzar un tono dorado y una cocción completa.

Existen recomendaciones para variar el resultado final según el gusto personal. Es posible añadir una pizca de nuez moscada o jengibre para obtener un perfil más especiado. Si no se dispone de membrillo, el relleno puede sustituirse por dulce de batata o mermeladas de durazno o ciruela.

Para asegurar que las piezas no se abran durante la cocción, se sugiere presionar con firmeza los cierres de la masa, mientras que el uso de huevo y azúcar garantiza el color característico.