El paso a paso para preparar los sorrentinos de vegetales y cúrcuma

El ritual de la pasta casera en Argentina tiene un nuevo protagonista de la mano de Memo Mandarano. Se trata de una versión de sorrentinos que rompe la monotonía gracias a una masa con cúrcuma, ingrediente que aporta "color, aroma y una personalidad distinta sin complicar la preparación". Esta propuesta es ideal para quienes buscan sabores intensos en el marco de un plato familiar.

Para la base, se debe formar una corona con 200 g de harina 0000 y 100 g de semolín, colocando en el centro tres huevos, una cucharadita de cúrcuma y tres cucharadas de aceite de oliva. Es necesario formar una masa lisa, hidratando con agua si hace falta, y trabajarla entre 5 y 8 minutos. Tras un descanso en heladera envuelta en film, se realizan pliegues con máquina y se estiran láminas finas.

El relleno se destaca por el equilibrio entre 250 g de espinaca escurrida, 150 g de zapallo anco en cubos asados a 180 grados, 150 g de ricota magra, 150 g de parmesano y dos cucharadas de queso crema. Una vez lista la mezcla salpimentada, se arman los sorrentinos disponiendo bolitas de 30 g sobre la masa, sellando con agua y utilizando un cortante redondo.

La terminación se realiza con una salsa donde se rehogan ajo y cebolla para luego sumar medio vaso de vino blanco. Tras evaporar el alcohol, se agregan 250 cc de crema de leche y 150 g de parmesano. La pasta se hierve en abundante agua salada y, según indica la receta, "una vez que flotan retirar y terminar cocción sobre la salsa en un sartén a fuego bajo". El plato final se sirve con perejil picado y un toque de aceite de oliva.