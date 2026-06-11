El paso a paso para un postre de galletitas y maní sin usar horno

La torta de dulce de leche se posiciona como uno de los postres predilectos entre los argentinos, y la propuesta de Jimena Monteverde ofrece una alternativa que no requiere del uso del horno.

Esta receta utiliza ingredientes sencillos para lograr un resultado que equilibra la cremosidad con un toque crocante. La base se elabora procesando tres paquetes de galletitas María junto con 105 g de maní sin sal hasta obtener una consistencia fina.

El corazón del postre nace de la unión de un kilo de dulce de leche repostero y un pote de 200 g de crema de leche. Una parte de este preparado se mezcla con las galletitas y el maní procesados para crear una masa compacta que se una fácilmente. Para el armado, se emplea un molde de 20 centímetros cubierto con film plástico, donde se intercalan dos o tres capas de la pasta y la mezcla de dulce de leche.

La preparación finaliza con un merengue exprés que se realiza batiendo tres claras de huevo y nueve cucharadas de azúcar, luego de calentar la mezcla en el microondas en tres tandas de 30 segundos.

Tras añadir unas gotas de esencia de vainilla y lograr firmeza, la torta debe enfriarse durante varias horas en la heladera para asegurar una consistencia firme antes de ser desmoldada. El postre puede decorarse con chocolate rallado y rinde para cuatro comensales.