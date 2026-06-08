El Paso Internacional de Agua Negra continúa cerrado de manera preventiva este lunes 8 de junio, luego de un fin de semana sin actividad, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en alta montaña que impiden garantizar una circulación segura.

La medida fue confirmada por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera en conjunto con las autoridades chilenas, quienes resolvieron mantener inhabilitado el tránsito en el corredor binacional ante el riesgo que representa la acumulación de nieve y los desprendimientos de rocas en distintos sectores del camino.

Según informaron oficialmente, la situación actual no permite asegurar condiciones adecuadas de transitabilidad, por lo que se priorizó la seguridad de los usuarios que habitualmente utilizan esta vía de conexión entre Argentina y Chile.

El cierre preventivo se enmarca en los protocolos habituales para este tipo de contingencias climáticas en alta montaña, donde las nevadas y los fenómenos geológicos pueden afectar rápidamente el estado de la calzada y poner en riesgo a los vehículos.

En este contexto, las autoridades indicaron que la eventual reapertura del paso dependerá de una nueva evaluación técnica por parte de Vialidad, que deberá verificar que existan condiciones seguras para la circulación.

Mientras tanto, se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes hacia la zona cordillerana, especialmente en una temporada donde las condiciones climáticas pueden variar de manera repentina.

De esta manera, el Gobierno continúa aplicando medidas preventivas para resguardar la seguridad de la población ante fenómenos climáticos que afectan la transitabilidad en pasos internacionales clave como Agua Negra.