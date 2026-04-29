El Paso Internacional de Agua Negra atraviesa sus últimas semanas de operatividad con una tendencia marcada a la baja en comparación con el ciclo anterior. Según los datos oficiales procesados hasta la fecha, "han atravesado el paso más de 71.100 personas". Si bien la cifra es considerable, representa un descenso notable en el movimiento migratorio por la cordillera sanjuanina. "En general ha habido una baja en promedio de un 30% menos de personas que han utilizado el paso", confirmó Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales, a DIARIO HUARPE.

Al analizar las causas de este comportamiento, las autoridades señalaron que el factor económico ha sido determinante para los viajeros. "Consideramos que es más que nada porque el cambio ya no es tan conveniente como el año anterior". A diferencia del verano pasado, cuando la brecha cambiaria impulsó compras masivas en el país trasandino, la paridad actual ha frenado el interés de los turistas sanjuaninos y de otras provincias.

Trabajo mancomunado para el fin de semana largo

Pese a la merma en los números generales, los organismos nacionales y provinciales se encuentran en plena actividad para garantizar el tránsito durante los próximos días.

"Continúa abierto el paso y ahora los organismos nacionales se encuentran trabajando para poder recibir a los turistas que quieran viajar en este fin de semana largo" aseguró Sarmiento.

El operativo de mantenimiento cuenta con un fuerte respaldo político para extender la temporada lo máximo posible. "El pedido de nuestro gobernador Marcelo Orrego es que todos los organismos de su gabinete colaboremos con los organismos nacionales para que el paso esté la mayor cantidad de tiempo abierto" afirmó la secretaria. En esta tarea intervienen Vialidad Provincial en apoyo a la Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, conformando un "trabajo mancomunado" para sostener la ruta operativa.

El factor climático será el árbitro final

Como cada año, la fecha de cierre definitivo de la temporada depende exclusivamente de las condiciones meteorológicas en la alta montaña. El año pasado, el paso cerró sus puertas el 23 de mayo por inclemencias climáticas. Para este fin de semana, el reporte del Servicio Meteorológico es favorable: "Esperamos que el clima nos continúe ayudando. Por lo pronto va a estar bien el clima este fin de semana" confirmó Sarmiento.

Sin embargo, las autoridades advierten que no se puede fijar una fecha de clausura con antelación debido a lo imprevisible de la cordillera. "A esta altura del año es día a día y esperamos que en los próximos días continúe acompañando el clima". La intención oficial es mantener la conectividad con Chile siempre que la seguridad vial no se vea comprometida por temporales de nieve o viento blanco.