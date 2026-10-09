El paso Cristo Redentor podría reabrir antes del fin de semana largo

El mejoramiento previsto de las condiciones meteorológicas renovó las expectativas por una posible reapertura del paso internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina y Chile a través de Mendoza. El corredor permanece cerrado desde el domingo pasado debido a un temporal de nieve inusual para octubre y las autoridades de ambos países analizarán este viernes si existen condiciones para restablecer la circulación.

La reunión binacional está prevista para las 9 y tendrá como objetivo evaluar el estado de las rutas y las condiciones de seguridad en la alta montaña. Aunque el pronóstico anticipa una ventana de tiempo más favorable hasta el sábado al mediodía, la reapertura todavía no está garantizada.

La acumulación de nieve sobre la Ruta Nacional 7 y las condiciones para transitar por los sectores cordilleranos serán determinantes para tomar una decisión. Durante las primeras horas de este viernes todavía se registraban nevadas en algunos puntos de la alta montaña.

La definición genera expectativa entre quienes tienen previsto viajar a Chile durante el fin de semana largo por el feriado del lunes 12 de octubre. También afecta a los transportistas que esperan retomar sus recorridos internacionales una vez que se habilite el cruce.

Una nevada excepcional para octubre

El temporal dejó distintos sectores de la cordillera mendocina cubiertos de nieve. En Las Cuevas, donde se encuentra el peaje, las imágenes reflejaron la magnitud de las precipitaciones, que cubrieron tanto el terreno como las instalaciones.

La situación también es compleja en el complejo fronterizo chileno Los Libertadores, donde la acumulación de nieve alcanzó los 1,40 metros. El volumen registrado resulta atípico para esta época del año y representa un desafío para las tareas necesarias antes de restablecer el tránsito.

Por ese motivo, la mejora del tiempo no implica necesariamente una habilitación inmediata. Las autoridades deberán determinar si la ruta reúne las condiciones necesarias para garantizar una circulación segura en ambos sentidos.

Qué ocurre del lado chileno

Mientras el paso internacional permanece cerrado para el tránsito entre ambos países, del lado chileno continúa habilitado un esquema limitado de turismo interno.

La circulación permitida comprende el recorrido desde Guardia Vieja hasta el complejo Los Libertadores, con ingreso a partir de las 9 y horario máximo de descenso a las 17. El sector incluye el centro de esquí Portillo.

La evolución del clima y las evaluaciones técnicas de este viernes serán claves para determinar si el Sistema Integrado Cristo Redentor puede reabrir, aunque sea durante una ventana limitada, antes del fin de semana largo.