El paso Cristo Redentor seguirá cerrado por la gran acumulación de nieve

El paso internacional Cristo Redentor continuará cerrado este viernes debido a la gran cantidad de nieve acumulada en la Ruta Nacional 7 y a la falta de condiciones de seguridad para circular por la alta montaña. La decisión fue tomada por las autoridades de Argentina y Chile durante una reunión binacional realizada a las 9, pese a la mejora meteorológica prevista para la jornada.

La medida posterga la posibilidad de reabrir el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile antes del fin de semana largo del 12 de octubre. La interrupción afecta tanto a los turistas que tenían previsto viajar al país vecino como a los transportistas que aguardaban la habilitación para retomar sus recorridos.

Aunque se esperaba una ventana de buen tiempo que permitiera evaluar la reapertura, la acumulación de nieve sobre la calzada y las condiciones de seguridad en la cordillera llevaron a las autoridades a extender el cierre. Durante las primeras horas de este viernes, además, todavía se registraban nevadas en algunos sectores de la alta montaña.

Una nevada excepcional para octubre

El cruce permanece cerrado desde el domingo pasado, luego de un temporal que dejó importantes acumulaciones de nieve en distintos puntos de la cordillera mendocina. Las imágenes de Las Cuevas, donde se encuentra el peaje, reflejan la magnitud del fenómeno, con el terreno y las instalaciones cubiertos de blanco.

La situación también es compleja en el complejo fronterizo chileno Los Libertadores, donde la acumulación de nieve alcanzó los 1,40 metros, un registro inusual para esta época del año.

La mejora de las condiciones meteorológicas no resulta suficiente para garantizar la circulación. La nieve acumulada y los riesgos asociados al tránsito en alta montaña obligan a mantener la medida preventiva hasta que se pueda comprobar que la ruta reúne las condiciones necesarias para su habilitación.

Qué sucede del lado chileno

Mientras continúa cerrado el paso internacional hacia Mendoza, del lado chileno se mantiene habilitada una modalidad limitada de turismo interno.

La circulación está permitida entre Guardia Vieja y el complejo Los Libertadores, con ingreso a partir de las 9 y horario máximo de descenso a las 17. En ese sector se encuentra el centro de esquí Portillo. Por el momento, la reapertura del corredor internacional sigue supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades de ambos países.