El paso internacional Sistema Cristo Redentor continúa cerrado este lunes 3 de agosto debido al fuerte temporal que afecta la alta montaña. Las intensas nevadas, el viento blanco y la escasa visibilidad impiden la circulación segura entre Mendoza y Chile.

Vialidad Nacional informó que permanece vigente el corte total de la Ruta Nacional 7 en el tramo que conduce al Túnel Internacional. La medida alcanza al corredor que une Villa Las Cuevas (Argentina) con Los Andes (Chile).

Las autoridades recordaron que, durante la temporada invernal, el horario habitual de funcionamiento del paso es de 9 a 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena). Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a mantener el cierre preventivo.

El pronóstico para la cordillera no muestra una mejora inmediata. Para la tarde de este lunes se esperan nevadas, una temperatura cercana a los -3°C y viento del oeste de entre 60 y 69 km/h, con visibilidad reducida.

Durante la noche, las condiciones continuarán siendo adversas. El termómetro descenderá hasta los -6°C, persistirán las nevadas y el viento alcanzará velocidades de entre 51 y 59 km/h.

La madrugada del martes se presentará con -7°C, nevadas y viento del oeste de entre 32 y 41 km/h. La visibilidad seguirá siendo mala, dificultando cualquier tipo de circulación.

Por la mañana del martes tampoco se esperan cambios significativos. El pronóstico indica -7°C, nevadas persistentes y viento de entre 42 y 50 km/h, por lo que el estado del paso dependerá de la evolución del tiempo.

Desde los organismos viales recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender el viaje. También solicitaron respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y evitar trasladarse hacia la alta montaña mientras continúen las condiciones extremas.