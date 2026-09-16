El Paso Internacional Sistema Integrado Cristo Redentor volvió este miércoles 16 de septiembre al horario de verano y desde las 9 comenzó a funcionar durante las 24 horas para todo tipo de vehículos. La medida alcanza al tránsito entre Argentina y Chile y fue definida por las coordinaciones de ambos países luego de analizar las condiciones de transitabilidad y los informes meteorológicos.

De esta manera, el principal paso fronterizo entre Mendoza y Chile deja atrás el esquema de invierno, que establecía una ventana de atención de 9 a 21, y retoma el funcionamiento permanente durante toda la jornada.

Qué cambia desde este miércoles

A partir de las 9 del 16 de septiembre, pueden circular durante las 24 horas automóviles particulares, colectivos y transporte de cargas, siempre que las condiciones de seguridad permitan mantener abierto el corredor internacional.

La decisión fue tomada después de una reunión del Comité de Coordinación Argentina-Chile, en la que se analizaron los informes técnicos elaborados por las vialidades de ambos países y los pronósticos para la zona cordillerana.

El clima puede modificar el horario

Aunque el paso comienza a funcionar las 24 horas, el nuevo esquema no significa que estará abierto de manera ininterrumpida sin excepciones.

Las autoridades advirtieron que pueden establecer restricciones o disponer cierres temporales durante el día o la noche si se registran cambios en las condiciones meteorológicas o si los informes técnicos determinan que no están dadas las condiciones de seguridad para circular.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar hacia Chile o ingresar a la Argentina por el Cristo Redentor deberán consultar el estado del paso antes de iniciar el recorrido.

El antecedente del cierre reciente

El cambio de horario se produce pocos días después de la reapertura del corredor internacional, que había permanecido cerrado de manera preventiva por las condiciones meteorológicas en alta montaña.

El paso fue reabierto el 11 de septiembre para todo tipo de vehículos y, hasta este miércoles, funcionaba bajo el horario de invierno de 9 a 21.

Con el inicio del horario estival, el Sistema Integrado Cristo Redentor queda habilitado para operar las 24 horas, aunque la circulación seguirá dependiendo de la evolución del tiempo y de las evaluaciones de seguridad de las autoridades argentinas y chilenas.