El Paso de Agua Negra podría demorar su apertura por los deshielos

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra vuelve a estar condicionada por las dificultades climáticas en la alta cordillera chilena. Los deshielos, producto del aumento de las temperaturas y de la importante acumulación de nieve durante el invierno, podrían provocar nuevos inconvenientes en los trabajos de recuperación de la Ruta 41-CH y retrasar la habilitación del corredor que conecta San Juan con la Región de Coquimbo.

Aunque inicialmente existía la expectativa de habilitar el paso en diciembre, los daños ocasionados por los sistemas frontales que afectaron a la zona obligaron a modificar las previsiones. Las intensas precipitaciones, los derrumbes, los aludes y las remociones en masa dejaron distintos sectores de la ruta afectados, por lo que ahora las autoridades chilenas apuntan a concretar la apertura durante la primera quincena de enero de 2027.

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, aseguró que los equipos de Vialidad continúan trabajando para recuperar la transitabilidad. Sin embargo, reconoció que los deshielos representan un factor que podría alterar los plazos previstos.

"Sabemos que en la alta montaña existen externalidades, como los deshielos que nos afectan por estos días. ¿Podrían retrasarnos? Evidentemente sí, es una posibilidad cierta", advirtió el funcionario, aunque remarcó que los equipos están desplegados para habilitar el paso lo antes posible.

En ese contexto, Pino anunció que el próximo 26 de noviembre se realizará una visita inspectiva para evaluar el avance de las tareas y las condiciones de la Ruta 41-CH. La recorrida permitirá revisar especialmente los sectores afectados por el escurrimiento de agua y determinar si las condiciones permiten continuar con los trabajos sin nuevas complicaciones.

Un invierno con registros excepcionales

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, atribuyó las dificultades a las condiciones meteorológicas que marcaron este año, con registros excepcionales de precipitaciones y nieve en la cordillera.

Según explicó, realizó gestiones ante las autoridades regionales y nacionales para intentar adelantar la apertura a los primeros días de diciembre, debido a la importancia del corredor para la actividad económica y turística. Sin embargo, reconoció que la habilitación depende de factores climáticos que exceden las decisiones administrativas.

Juliá indicó que, hasta el momento, no recibió nuevas comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas que modifiquen la planificación vigente. Por ese motivo, sostuvo que la apertura debería concretarse durante la primera quincena de enero de 2027.

La preocupación del sector turístico chileno

La demora también genera inquietud entre los empresarios turísticos de la Región de Coquimbo, que esperan recibir visitantes provenientes de San Juan durante la temporada de verano.

El presidente de Hotelga y de la Multigremial de la Región de Coquimbo, Marcos Carrasco, señaló que los gremios mantienen la expectativa de que se cumplan los plazos anunciados, aunque siguen de cerca la evolución de los deshielos.

"La información que nosotros manejamos es que se mantiene la fecha estipulada a pesar de la incertidumbre respecto a los deshielos", afirmó. Además, indicó que los trabajos ya avanzaron más allá del sector del tranque La Laguna.

Carrasco adelantó que esperan reunirse con las autoridades a fines de noviembre para conocer el estado de las obras. También manifestó su preocupación por el incremento del caudal de agua que puede generar el derretimiento de la nieve y afectar sectores de la ruta que ya fueron intervenidos.

El impacto económico del Paso de Agua Negra

La habilitación del corredor internacional es clave para el intercambio turístico y comercial entre San Juan y la Región de Coquimbo. Durante la temporada 2024-2025, más de 64.000 personas cruzaron por Agua Negra, una cifra que refleja la importancia de esta conexión durante los meses de verano.

De acuerdo con los datos de Sernatur mencionados por el gobernador Juliá, cada turista argentino registra un gasto promedio de 127 dólares diarios y destina alrededor del 70% de ese monto al alojamiento y la gastronomía.

En función de esas cifras, la autoridad chilena estimó que el movimiento turístico genera un impacto económico directo superior a los 40 millones de dólares para el comercio, la hotelería, los restaurantes y los servicios de la Región de Coquimbo.

Por eso, una nueva postergación podría reducir el período de funcionamiento del corredor durante la temporada alta y afectar a los emprendimientos que dependen de la llegada de visitantes argentinos.

Por el momento, la fecha de apertura continúa prevista para la primera quincena de enero de 2027. La inspección del 26 de noviembre será determinante para conocer el estado de los trabajos y establecer si los deshielos permitirán cumplir con el calendario previsto.

Fuentes: Diario El Día de La Serena