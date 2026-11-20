El Paso Internacional de Agua Negra quedó cubierto de nieve y regaló postales únicas de la cordillera sanjuanina. Las imágenes muestran distintos sectores del camino completamente blancos, con montañas y cerros cubiertos por un manto de nieve que transformó el paisaje de alta montaña.

El blanco de la nieve se extendió por distintos sectores del paso internacional.

El fenómeno dejó un escenario imponente en uno de los puntos más emblemáticos de la geografía de San Juan. Las precipitaciones níveas modificaron el paisaje habitual de la zona y permitieron registrar imágenes que reflejan la belleza de la cordillera durante esta época del año.

La nieve transformó el paisaje cordillerano y dejó una postal invernal en Agua Negra.

Agua Negra, ubicado en el departamento Iglesia, es uno de los pasos fronterizos que conecta San Juan con la región de Coquimbo, en Chile. Su entorno natural, caracterizado por las grandes alturas y las formaciones montañosas, ofrece paisajes que cambian notablemente con las condiciones climáticas.

El paisaje de alta montaña quedó completamente cubierto por un manto blanco.

La nieve volvió a convertirse en protagonista y dejó imágenes que muestran la magnitud del paisaje cordillerano sanjuanino.

El fenómeno dejó postales de la cordillera sanjuanina.