El Paso Internacional de Agua Negra registra un 33% de avance en los trabajos de despeje y habilitación de la ruta del lado chileno, pero todavía no tiene una fecha confirmada de apertura para la temporada estival 2026-2027. La acumulación de nieve, que llega a unos 7,82 metros en algunos sectores, y los daños provocados por aludes, derrumbes y rodados complican las tareas en la alta cordillera.

La situación fue analizada durante una reunión encabezada por el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, junto con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y representantes de los sectores productivos. El encuentro tuvo como objetivo conocer el estado de los trabajos y la planificación para recuperar la conectividad entre Chile y San Juan.

Las tareas incluyen la remoción de nieve, el despeje de aludes y el retiro de piedras y otros materiales que quedaron sobre la ruta. Sin embargo, los equipos también deben reparar los sectores de la calzada que resultaron dañados y que quedan al descubierto a medida que avanza el despeje.

Sin una fecha confirmada para la apertura

Juliá reconoció que todavía no existe certeza sobre cuándo se habilitará definitivamente el paso fronterizo. La autoridad explicó que los recientes eventos meteorológicos en la alta montaña dificultan establecer un cronograma preciso, aunque aseguró que el Ministerio de Obras Públicas mantiene sus recursos destinados a acelerar las tareas.

Además, indicó que los representantes de la Multigremial Coquimbo y de la Corporación Paso Agua Negra (Corpan) recibirán actualizaciones periódicas sobre los avances.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Cristian Smitmans, remarcó que el desafío no consiste únicamente en retirar la nieve acumulada, sino también en recuperar la infraestructura vial afectada.

A medida que los equipos despejan los distintos tramos, aparecen daños en la ruta que requieren nuevas intervenciones para garantizar condiciones adecuadas de circulación. Desde el organismo señalaron que el objetivo es completar las tareas lo antes posible, siempre condicionado por las dificultades y los riesgos propios del trabajo en la cordillera.

El impacto en el turismo y el comercio

La habilitación de Agua Negra es estratégica para la Región de Coquimbo, ya que durante el verano recibe a miles de visitantes argentinos y genera movimiento en rubros como la gastronomía, el alojamiento, el comercio y los servicios turísticos.

Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial Coquimbo, destacó la importancia de conocer cómo se organizan y coordinan las tareas de recuperación. También señaló que los sectores productivos necesitan información actualizada por el impacto económico que tiene el tránsito de turistas a través del paso internacional.

En la misma línea, Rodrigo Díaz, presidente de Corpan, valoró la reunión para conocer de primera fuente la situación de la ruta y la planificación de las autoridades. Según planteó, este año presenta condiciones atípicas que hacen especialmente importante el seguimiento de los trabajos.

La agenda binacional también tendrá una instancia de coordinación el 2 y 3 de diciembre, cuando se realice en La Serena el Comité de Integración Paso Agua Negra. Allí se abordarán acuerdos vinculados con la conectividad, el turismo y el comercio entre ambos países.

Mientras tanto, la apertura de la conexión entre San Juan y la Región de Coquimbo dependerá del avance de las tareas y de las condiciones de seguridad en la alta montaña.