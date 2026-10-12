La sanjuanina Florencia Felamini, integrante de la selección argentina femenina de hockey sobre patines, expuso las dificultades que atravesó el plantel de Las Águilas durante la preparación y la disputa del Mundial de Asunción 2026. Tras perder la final frente a España por 3 a 1, la deportista cuestionó la falta de apoyo que, según sostuvo, recibió el equipo y apuntó contra las condiciones de trabajo de las jugadoras.

"Ha sido un proceso bastante triste para nosotras", expresó Felamini al hacer un balance de la experiencia. Sus declaraciones pusieron el foco en las carencias materiales y organizativas que, de acuerdo con su testimonio, acompañaron al seleccionado antes de viajar a Paraguay.

La falta de materiales y la indumentaria a último momento

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la falta de elementos básicos para entrenar. Felamini contó que el plantel no disponía de repuestos necesarios para mantener el equipamiento y que una de las jugadoras tuvo que conseguir un palo prestado después de que se rompiera el suyo.

"No teníamos ni siquiera un rulemán para cambiarnos en los entrenamientos", afirmó la deportista, al describir las dificultades que enfrentaron durante las prácticas.

A esa situación se sumó la incertidumbre sobre la organización del viaje. Según explicó, las jugadoras no tenían confirmada con suficiente anticipación la fecha de partida y recibieron la indumentaria apenas dos días antes de viajar a Paraguay.

Las críticas también alcanzaron las condiciones de la infraestructura deportiva. Felamini señaló que la pista que inicialmente les habían asignado no era la prevista y que se encontraba en condiciones que consideró inadecuadas para disputar un torneo internacional. «Entonces, no tenemos ese apoyo que nosotras necesitamos», resumió al referirse a las dificultades que debió afrontar el seleccionado.

El esfuerzo de Las Águilas y el mensaje para las próximas generaciones

Pese a los inconvenientes denunciados, Argentina consiguió llegar a la final del Mundial femenino de hockey sobre patines y terminó como subcampeona, después de caer por 3 a 1 ante España en Asunción. Felamini reconoció el mérito del conjunto español y sostuvo que el equipo argentino hizo todo lo que estaba a su alcance para competir por el título.

"Si llegamos tan lejos remándola en dulce de leche, imaginate lo que haría con un poquito de ayuda; creo que la historia sería muy diferente", manifestó la jugadora sanjuanina, al plantear que mejores condiciones podrían haber favorecido el desempeño del seleccionado.

Su reclamo, sin embargo, no se limitó a lo ocurrido durante esta competencia. Felamini también puso el acento en la necesidad de mejorar las condiciones para las futuras generaciones de deportistas, con el objetivo de que puedan concentrarse exclusivamente en el juego. "Nosotras amamos el hockey, amamos a Las Águilas y queremos que las generaciones que vienen lo tengan todo, y que solamente se preocupen por jugar", expresó.

La jugadora cerró su mensaje con una reivindicación del compromiso del plantel con la selección argentina, pese a las dificultades que describió. "Nosotras en este mundial no solamente nos hemos preocupado por jugar, nos hemos preocupado por cosas que no nos corresponden", concluyó.