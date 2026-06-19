Al cumplirse diez años del femicidio de Talía Recabarren, su madre, Anabella Recabarren, volvió a pedir justicia y reclamó que la investigación avance sobre lo que considera la participación de otras personas en el asesinato de la adolescente de 17 años.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer cuestionó el accionar judicial y sostuvo que el crimen no quedó completamente esclarecido. “Hay tres asesinos más que viven acá en el departamento”, afirmó, en referencia a personas que, según su versión, habrían tenido participación en el hecho y nunca fueron juzgadas.

Talía fue asesinada el 16 de junio de 2016 y su cuerpo fue encontrado dos días después en un descampado de San Juan. Por el crimen fue condenado Ángel Morales, quien era su novio y menor de edad al momento del hecho. En primera instancia recibió una pena de 10 años de prisión, pero luego el Tribunal Superior elevó la condena a 16 años.

Sin embargo, para la madre de la joven la causa no se cerró. Recabarren aseguró que desde hace años reclama que se investiguen otras líneas y recordó que durante el juicio una testigo declaró que Morales no habría actuado solo.

“Hoy cumple 10 años mi hija dentro de un cajón. Hace diez años que espero justicia”, expresó la mujer en su mensaje. Además, afirmó que continúa solicitando que se analice la posible intervención de tres personas que, según denunció, habrían estado vinculadas al crimen y al traslado del cuerpo.

“Yo llevo años golpeando puertas en Tribunales para que esos otros tres asesinos caigan”, manifestó. También cuestionó que la investigación se haya concentrado principalmente en el condenado y sostuvo que quedaron aspectos del caso sin profundizar.

Durante su reclamo, la madre de Talía aseguró que mantiene la hipótesis de que el asesinato ocurrió en otro lugar distinto al sitio donde fue hallado el cuerpo. “Acá no la mataron. La mataron en otro lugar y después trasladaron el cuerpo”, señaló.

Recabarren también afirmó que recibió amenazas durante estos años por continuar con sus reclamos y sostuvo que seguirá buscando respuestas para que se investigue la posible participación de otras personas.

“Yo quiero a los otros tres asesinos de Talía. Era una niña que no molestó a nadie”, concluyó la madre de la adolescente al recordar una década del crimen que continúa marcado por su pedido de justicia.