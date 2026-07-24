A diez días del brutal asesinato de Facundo Rico, el ingeniero argentino oriundo de San Juan que fue apuñalado en su departamento de Madrid, su familia decidió hablar públicamente por primera vez y compartió un sentido mensaje para recordarlo.

Los allegados del joven de 37 años expresaron el profundo dolor que atraviesan desde el crimen ocurrido el pasado 14 de julio y destacaron la calidad humana de Facundo, a quien describieron como una persona solidaria, trabajadora y muy querida tanto en Argentina como en España.

"Queremos que lo recuerden por la persona que era, por todo lo que construyó y por el cariño que sembró", señalaron sus familiares, quienes también agradecieron las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que el caso tomó estado público.

Publicación en Facebook.

El crimen conmocionó a la comunidad argentina y española. Según determinó la investigación de la Policía Nacional, Rico fue atacado con 13 puñaladas por un hombre de 65 años que estaba convencido de que el ingeniero mantenía una relación con su esposa. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas que confirmaran esa sospecha y sostienen que el homicidio estuvo motivado por una obsesión del agresor.

Tras cometer el asesinato, el sospechoso escapó de la vivienda y al día siguiente se quitó la vida en la provincia de Ávila, por lo que la causa quedó prácticamente cerrada desde el punto de vista judicial.

Facundo Rico vivía desde hacía más de una década en Madrid, donde desarrolló su carrera profesional como ingeniero. Su muerte generó una fuerte conmoción en San Juan, provincia de la que era oriundo, y entre quienes compartieron con él su vida en España.