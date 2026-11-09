El papa León XIV convocó a los jóvenes argentinos a comprometerse con las obras solidarias y convertirse en protagonistas de una nueva generación de santos de la caridad. Durante su visita al Pequeño Cotolengo de Don Orione, en Claypole, el Pontífice imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a las iniciativas comunitarias y pidió que el amor al prójimo se transforme en una respuesta concreta frente al individualismo y la exclusión.

«Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos. Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad», expresó ante residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios de la institución.

En uno de los pasajes centrales de su discurso, León XIV amplió esa convocatoria y planteó que la santidad no es una meta reservada para figuras excepcionales, sino una posibilidad para todos. «¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?», preguntó, al invitar a los presentes a responder con fe y esperanza al llamado universal a la santidad.

Para reforzar esa idea, recordó las palabras de su predecesor, el papa Francisco, quien había escrito: «Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra».

El mensaje vinculó la santidad con las acciones cotidianas y el compromiso con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, el Papa pidió que cada persona ponga sus capacidades y dones al servicio de los demás, de acuerdo con sus posibilidades.

«Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo», sostuvo.

La caridad como camino para transformar la sociedad

La convocatoria a los jóvenes estuvo integrada en una reflexión más amplia sobre el significado de la comunidad fundada por San Luis Orione. León XIV recordó que el sacerdote italiano quiso que el Pequeño Cotolengo fuera reconocido como «la ciudad de la caridad», un espacio construido desde el amor hacia las personas más frágiles, muchas veces ignoradas y abandonadas por la sociedad.

A partir de ese legado, destacó que la tarea de residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios representa una forma concreta de construir una sociedad más justa. También señaló que la dignidad, la integración y la amistad fraterna son valores capaces de ofrecer respuestas a comunidades atravesadas por el individualismo y la búsqueda exclusiva del éxito económico.

«La noble labor que realizan aquí cada día con tanto cariño, esfuerzo y dedicación es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz», afirmó.

El Pontífice reconoció que esa transformación es más lenta y menos visible que otras obras, pero la identificó con un horizonte al que la Iglesia denomina «la civilización del amor».

En ese marco, dejó un mensaje particular sobre el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad. «Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición», aseguró, al destacar que sus experiencias ayudan a recordar el fundamento de la dignidad humana y aquello que verdaderamente importa en la vida.

Hacia el cierre, León XIV recuperó una de las enseñanzas más reconocidas de Don Orione: «La caridad salvará al mundo». Con esa referencia, invitó a los presentes a seguir el ejemplo de los santos y pidió que sus corazones sean «ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad».

La convocatoria a una nueva generación de santos de la caridad dejó así uno de los mensajes centrales de su visita a la Argentina: la santidad también puede construirse desde el voluntariado, la solidaridad y el compromiso cotidiano, especialmente entre los jóvenes que decidan poner su vida al servicio de los demás.