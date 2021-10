El pedido de los campeones argentinos de hockey sobre césped: "No dejen morir a este deporte en San Juan"

Con poco entrenamiento grupal previo, los chicos de la selección sanjuanina de hockey sobre césped salieron campeones del Torneo de Selecciones Senior B y el jugador Exequiel Guevara fue el goleador y quedó elegido como el mejor jugador por la organización. Esperan que el campeonato conseguido sirva para que en San Juan “no muera este deporte para los varones”. Por una gran división, en la provincia no hay torneo local masculino y los equipos de la Asociación deben jugar en Mendoza.

A solo un mes y medio de que inicie el torneo en Tucumán, Maximiliano Sirvente, recibió el llamado de la Asociación de Hockey Sobre Césped y Pista para dirigir el seleccionado masculino. El jugador y entrenador de la Cooperativa Justo P. Castro aceptó el desafío y rápidamente lanzó una convocatoria, de la cual salieron los 20 elegidos para integran el conjunto sanjuanino.

Los pocos entrenamientos no fueron un impedimento para los chicos, que gritaron campeón sin perder ningún partido. “Jugamos a lo que podíamos y salió bien”, dijo el DT a DIARIO HUARPE con un aire de ofuscación. No dejó de marcar el hecho de la falta de tiempo para la preparación. Más allá de la queja, agradece la experiencia, nueva para él, y haber podido festejar tras ganarle la final por 3 a 1 a Chaco.

Los chicos en pleno festejo.

La clave, para Maximiliano, estuvo en la experimentada defensa, la intensidad física del mediocampo y la eficacia al momento de resolver de la delantera. Además, les jugó a favor ir a cada encuentro con su rival estudiado: grabaron todos los partidos del torneo y los analizaron uno por uno. Explicó: “Sabíamos cada vez que íbamos a jugar que hacían los demás y qué teníamos que hacer nosotros”.

El técnico campeón de 31 años tiene la esperanza de que el campeonato sirva para demostrar que “el hockey sanjuanino no está muerto”. En la Asociación hay solamente tres equipos, que son Lomas, Universidad y UDAP. Los demás conjuntos están dentro de la Federación, por lo que no hay torneo local oficial y los tres principales juegan en el torneo de Mendoza.

“Espero que todos los clubes vean lo que es la Asociación y que hagan algo para que vuelva el campeonato local. Que no haya una agrupación y una asociación, que no estén separados”, señaló. Quiere que haya unión “para que el hockey sobre césped masculino crezca”.

El capitán del seleccionado, César Páez, tiene el mismo deseo y la misma crítica. Considera que la falta de unificación es el problema. Con 33 años juega en Lomas, igual que el técnico, y sufre en carne propia el tener que ir a Mendoza fin de semana de por medio para jugar. "Esta copa es muy valiosa demostrar que todavía seguimos peleando por un lugar importante para el hockey de caballeros en la provincia. Ojalá podamos volver a tener un campeonato local así dejamos de viajar a otra provincia para buscar nivel", manifestó. En esta línea, lanzó: "No tienen que dejar morir al deporte".

Respecto a lo deportivo, reconoció que fue un placer y un honor llevar la cinta de capitán: "Fue muy importante para mi por la calidad de los grandes jugadores del equipo". "Me dejó un montón de sensaciones lindas por el grupo que se armó, por poder competir a nivel nacional después de todo lo que está pasando con la pandemia. Me gustó que un equipo sólido, tanto en lo grupal como en lo individual, represente a la provincia en un torneo de esta magnitud", cerró César.

Goleador y mejor jugador: Exequiel Guevara, la joyita sanjuanina

El jugador de la Universidad de 27 años, Exequiel Guevara, se trajo triple premio de Tucumán. Además de levantar la copa con sus compañeros, recibió reconocimientos individuales. Anotó 10 tantos, que lo convirtieron en el goleador del torneo y la Confederación Argentina de Hockey Sobre Césped lo eligió como el mejor jugador.

"Se me fueron dando los goles y con el paso de los partidos me fui sintiendo cada vez más cómodo. Lo de mejor jugador fue una sorpresa para mi porque habían muchos jugadores buenos y no me lo esperaba,es la primera vez que recibo estos premios en un campeonato argentino y estoy muy contento realmente", contó Exequiel. También confesó: "Realmente esperaba mucho un reconocimiento así por todos los años de hockey que llevo y nunca se me había podido dar, es algo increíble que no voy a poder olvidar".

Exequiel Guevara.