La muerte de Florencia Sugo, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, causó una profunda conmoción. La joven tenía 23 años y atravesaba desde hacía más de un año una enfermedad oncológica que le había sido diagnosticada en 2025. En medio del dolor, volvió a circular un video en el que el artista pedía públicamente por su salud.

Las imágenes corresponden a uno de los shows que el músico brindó mientras su hija enfrentaba la enfermedad. Con la guitarra entre sus manos y visiblemente movilizado, Sugo decidió detener por unos instantes su presentación para compartir con el público el difícil momento familiar que estaba atravesando.

En aquel momento, el cantante evitó revelar públicamente que se trataba de Florencia, pero hizo un pedido especial a sus seguidores. Con la voz quebrada, solicitó que lo acompañaran con sus oraciones y su fe para atravesar una situación que golpeaba de lleno a su familia.

El video adquirió un significado aún más doloroso este miércoles, luego de que se confirmara el fallecimiento de Florencia. La noticia fue comunicada por Diego Sorondo, mánager del cantante, y posteriormente difundida por el propio entorno del artista mediante comunicados oficiales.

La lucha de Florencia

Florencia había recibido el diagnóstico de una enfermedad oncológica a principios de 2025. Durante los meses siguientes atravesó diferentes tratamientos acompañada por su padre, sus hermanos y su círculo más cercano.

En julio de este año, Sugo viajó hasta Boston, Estados Unidos, para acompañarla en el inicio de un nuevo ensayo clínico. Sin embargo, semanas después el propio cantante reconoció públicamente que el cuadro se había agravado y destacó la fortaleza con la que su hija enfrentaba la enfermedad.

El último fin de semana, durante una presentación en Junín, el músico volvió a pedir una cadena de oración por Florencia. Luego, su producción informó que serían reprogramados los conciertos que tenía previstos para el 22 y 23 de agosto en Chaco y Santa Fe debido a la situación familiar.

Finalmente, este miércoles 19 de agosto se confirmó la muerte de Florencia a los 23 años. La noticia generó numerosos mensajes de acompañamiento para Lucas Sugo y su familia, mientras aquel pedido realizado sobre el escenario volvió a circular entre sus seguidores como uno de los momentos más emotivos de la lucha de la joven.