El pedido de Nahir Galarza desde la cárcel, a 8 años del asesinato de su novio

El caso que involucra a Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo suma una nueva e importante instancia dentro del ambito de los tribunales argentinos. Transcurridos 8 anos del episodio ocurrido en la ciudad de Gualeguaychu, la joven condenada impulsos una solicitud formal para cuestionar la pena de prision perpetua fijada por los tribunales de Entre Rios en el ano 2018.

El planteo realizado por su representacion legal busca discutir la validez de los peritajes balisticos y psicologicos presentados durante el juicio oral, ademas de objetar la calificacion juridica otorgada al expediente en aquel momento.

En los fundamentos de la presentacion judicial, el equipo legal que defiende a la joven sostiene que la investigacion original omitio valorar elementos centrales de la causa. No se respetaron las garantias minimas durante la recoleccion de pruebas y existio una interpretacion sesgada de los hechos acontecidos la noche del crimen, expresaron allegados a la estrategia defensiva al referirse al recurso elevado. Segun el escrito judicial, existen inconsistencias en la reconstruccion de la escena que obligan a realizar un nuevo analisis exhaustivo de las actuaciones.

Por su parte, desde el entorno de la condenada reafirmaron la postura impulsada en esta nueva etapa del proceso. Hay pericias clave que nunca fueron analizadas con el rigor que correspondia y consideramos que la condena actual no refleja con exactitud lo sucedido, señalaron en relacion con el reclamo que busca reabrir la causa.

Con este nuevo intento por modificar el fallo original, la situacion procesal de la joven vuelve a estar bajo la mirada del poder judicial, mientras los jueces intervinientes evaluan la admisibilidad del pedido.