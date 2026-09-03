El pedido de Tini Stoessel que destapó el escándalo con su familia

Un severo distanciamiento sacude el entorno de Tini Stoessel en el comienzo de su gira por México. La cantante determinó encarar una rigurosa auditoría sobre sus bienes, dinero en efectivo e inversiones para traspasar la gestión total de sus activos a la firma Tinpress. La medida legal expuso una crisis profunda, motivada por la sensación de la artista de haber sufrido manipulación y abuso psicológico por parte de su entorno directo a lo largo de su vida, llegando a ser enviada a terapia por sus padres cuando, según sus allegados, ellos también debían concurrir.

A la tensión económica se sumó el proyecto de la intérprete de fijar su residencia en Miami, un destino estratégico para impulsar su carrera internacional donde además vive su pareja, el futbolista Rodrigo de Paul. La idea provocó el rechazo inmediato de su padre, quien rechazó la distancia física por temor a perder la supervisión de los pasos de su hija, al no tener planes de mudarse a Estados Unidos. La disputa derivó en un quiebre definitivo y sus progenitores no la escoltarán en este tramo del tour.

El impacto del enfrentamiento afectó la rutina de la artista en Guadalajara, donde se aloja con un estricto esquema de seguridad. La cantante cortó el diálogo con los medios locales, suspendió entrevistas y canceló los encuentros pautados con seguidores. Su equipo intentó frenar repercusiones sobre intervenciones previas en transmisiones en vivo para evitar que sus dichos sobre transformaciones personales alimenten las repercusiones en Argentina.

La presentación en la Arena Guadalajara marcará una prueba clave. El recinto, adaptado para recibir entre 14000 y 16000 espectadores mediante el uso de paneles, aún registra ubicaciones disponibles y ofertas de dos por uno debido a la reducida difusión previa y a la falta de participación de su padre en la producción. A pesar de los contratiempos comerciales, existe expectativa por el mensaje que la cantante brindaría desde el escenario sobre el cierre de etapas, ante un público que podría cobijarla en este contexto personal.