La goleada 4-0 de la Selección Argentina ante Bolivia dejó, además de una contundente actuación del equipo de Lionel Scaloni, un particular momento durante la conferencia de prensa posterior al partido. Un periodista aprovechó su intervención para pedirle al entrenador que le planteara una solicitud a Claudio “Chiqui” Tapia: que la Albiceleste juegue al menos la mitad de sus partidos de las fechas FIFA en el interior del país.

El planteo surgió después del encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Argentina inició su nueva serie de amistosos con una amplia victoria.

El pedido directo a Scaloni

El periodista le habló directamente al entrenador y sostuvo que Scaloni era “el único” que podía pedirle a Tapia que una mayor cantidad de partidos de la Selección se disputaran fuera de Buenos Aires.

En concreto, solicitó que, “por reglamento”, al menos el 50% de los encuentros correspondientes a las fechas FIFA se jueguen en distintas provincias.

Durante su intervención, además, remarcó que las selecciones argentinas históricamente se nutrieron de futbolistas provenientes de distintas zonas del país.

La consulta tomó por sorpresa a Scaloni, quien respondió que el pedido ya había sido planteado por el propio periodista y que él también intentaría que la Selección vuelva a jugar en diferentes puntos del país.

Qué respondió Scaloni

“Vamos a intentar jugar en el interior, claro que sí, porque se merece todo el mundo ver a la Selección”, respondió el entrenador.

Sin embargo, inmediatamente señaló una de las razones por las que algunos encuentros se disputan en Buenos Aires: la capacidad de los estadios y la cantidad de público que pueden recibir.

“Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente, eh, y ya sabemos lo que genera eso, entonces yo ya ahí no me puedo meter”, explicó Scaloni.

De esta manera, el técnico dejó abierta la posibilidad de que la Selección continúe jugando en distintas provincias, aunque aclaró que existen cuestiones vinculadas a la organización y la capacidad de los estadios que exceden sus funciones.

Scaloni también habló del futuro sin Messi

Durante la misma conferencia, el entrenador se refirió a cómo imagina el funcionamiento de la Selección sin Lionel Messi y remarcó que la identidad del equipo no depende exclusivamente de un jugador.

“Messi es irremplazable”, aseguró Scaloni. Al mismo tiempo, explicó que el objetivo será mantener una idea de juego basada en la pelota, la asociación y la búsqueda del arco rival.

El técnico sostuvo que pueden existir modificaciones tácticas, pero que la esencia del equipo continuará siendo la misma.

Además, valoró la actuación de los futbolistas frente a Bolivia y destacó especialmente la actitud mostrada en el primer partido de este nuevo ciclo de amistosos.

“Los chicos afrontaron el partido como tiene que ser, como pide esta camiseta”, señaló Scaloni. También remarcó que todos los jugadores buscan aportar al equipo y que la identidad se mantiene independientemente de los nombres que estén dentro de la cancha.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Después del triunfo ante Bolivia, la Selección Argentina continuará su calendario de amistosos en Buenos Aires.

El próximo partido será este sábado a las 21 frente a Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Luego llegará uno de los encuentros más esperados de esta fecha FIFA: el martes 6 de octubre, desde las 20, Argentina enfrentará a Benín en el mismo escenario, en el partido que tendrá como atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección.