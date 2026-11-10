El pedido desesperado de Icardi para volver a ver a su hija tras el escándalo

Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan un nuevo capítulo judicial luego del procedimiento realizado en la propiedad familiar a raíz de la denuncia por lesiones leves formulada contra el jugador de fútbol. Los letrados del deportista activaron de inmediato diversas presentaciones para revertir la perimetral que le impide todo contacto con su hija mayor durante un lapso de 45 días. El abogado Francisco Oneto formalizó el pedido ante las autoridades para anular de manera urgente dicha restricción.

Icardi apeló la perimetral que lo aleja de su hija de 11 años y alegó que la escala de riesgo está sostenido sobre hechos inexistentes, reveló el periodista Mauro Szeta a través de sus redes sociales. El deportista mantiene de forma firme su postura de que jamás agredió a la niña, coincidiendo con lo expresado públicamente en el comunicado oficial emitido por sus representantes legales.

Durante el operativo judicial en la residencia, los profesionales de asistencia social entrevistaron a la menor restante del matrimonio, quien prefirió permanecer al lado del padre en todo momento. Según consta en el testimonio de la querella, esta otra hija no presenció el episodio violento relatado en la denuncia penal presentada formalmente ante los tribunales.

Los informes preliminares incorporados al expediente detallan que se advierten indicadores compatibles con situaciones de maltrato infantil de carácter físico, verbal y psicológico ejercidas presuntamente por su progenitor. Ante este cuadro, las dos menores deberán someterse en breve a peritajes en Cámara Gesell, mientras el deportista obtuvo la eximición de prisión por denuncias previas en su contra.