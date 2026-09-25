La muerte de Oscar “El Negro” González Oro, a los 74 años, generó una fuerte conmoción entre sus amigos, colegas y figuras de la radio argentina. Mientras se conocen detalles de sus últimos meses, Daniel Hadad reveló el pedido que el histórico conductor les hacía a las personas más cercanas cuando su estado de salud comenzó a deteriorarse.

En diálogo con Mediodía Noticias, Hadad contó que González Oro atravesaba una dura enfermedad y que durante los últimos meses su estado había empeorado considerablemente. Según relató, el periodista tenía cada vez más dificultades para movilizarse y sufría caídas frecuentes.

“Ya le imposibilitaba moverse, se caía muy seguido. La verdad que fue feo al final”, recordó el empresario de medios.

En ese contexto, González Oro había tomado una decisión respecto de sus amigos. No quería que quienes lo habían acompañado durante tantos años lo vieran en ese estado y les pedía que conservaran otra imagen de él.

“Ya a los amigos no quería vernos, decía: ‘No me vean así, guarden otra imagen’. A veces le hacíamos caso, a veces no”, contó Hadad.

El pedido estaba vinculado con la imagen que el conductor quería dejar entre las personas que habían formado parte de su vida. Para Hadad, detrás del personaje que durante décadas se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radio había una persona especialmente sensible.

“Se fue, sobre todo, un gran tipo”, expresó el empresario, quien también destacó la importancia que tuvo González Oro en la radio argentina y recordó su personalidad más allá de los micrófonos.

El último contacto con Nelson Castro

Otro de los periodistas que recordó a González Oro fue Nelson Castro, quien contó que había mantenido una conversación con él aproximadamente un mes y medio antes de su muerte.

Según relató en diálogo con TN, en aquella oportunidad le preguntó cómo se encontraba y recibió una respuesta tranquilizadora. “Yo había tenido un último contacto con él hace poco tiempo y me decía que él estaba bien”, recordó.

Castro explicó que conocía algunos de los problemas de salud que González Oro había atravesado anteriormente, entre ellos la diabetes, pero que no sabía que estuviera enfrentando un cuadro grave.

“No estaba al tanto de que estuviera con algún problema determinado”, señaló el periodista.

González Oro había elegido Punta del Este como lugar de residencia después de alejarse de los medios y buscar una vida más tranquila. Su muerte puso nuevamente en primer plano la trayectoria de un conductor que durante décadas marcó una época en la radio argentina y que ahora es despedido por colegas y amigos que recuerdan tanto al personaje público como al hombre detrás del micrófono.