El peligroso video de la China con Icardi dentro de un auto que generó revuelo

Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario de una nueva controversia protagonizada por la actriz y el futbolista. Un clip difundido por la propia artista causó alarma entre los internautas al registrar una conducta riesgosa dentro de un automóvil en marcha. En las imágenes se observa al deportista al volante a alta velocidad mientras la mujer saca el torso por la ventanilla al ritmo de Dua Lipa, además de registrarse la ausencias del cinturón de seguridad en la ocupante.

Durante la grabación, la protagonista de la publicación expresó: "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí". En ese mismo mensaje, la celebridad añadió: "aparentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video". El registro filmográfico muestra además el momento en que le da un beso al conductor, quien aparenta distracción ante las maniobras, mientras que los hijos de la artista no se encontraban a bordo en ese instante.

La difusión del material acumula una elevada cantidad de visualizaciones y desató un aluvión de réplicas en Instagram. Entre las respuestas registradas en la red social se leen mensajes como: "Que manifieste uno soltero", "la cara de Icardi no es de felicidad jjaja", "Mauro si necesitás ayuda parpadeá", "ella jura", "la cara de que no la soporta más", "qué hace señora" y "Ya es grande miraá si se cae, ¿Qué ejemplo le estás dando a los niños?". Hasta la fecha, ninguno de los implicados emitió declaraciones respecto al repudio ocasionado.

Por otra parte, durante el fin de semana el hijo de la actriz y Benjamín Vicuña, Amancio, inició su participación en un torneo de fútbol a los 6 años. La exintegrante de Teen Angels documentó el hecho con fotografías del menor vistiendo la indumentaria de la Selección argentina junto a dos compañeros y la compañía de sus hermanas Rufina Cabré y Magnolia Vicuña. En la difusión de ese evento, la madre manifestó: “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, sumado a que reveló: “Y metió gol”.