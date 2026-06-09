El Servicio Penitenciario de San Juan avanza con la puesta en funcionamiento del sector 5 del Penal de Chimbas, una obra que busca ampliar la capacidad de alojamiento y reducir la superpoblación existente dentro del complejo. El director del organismo, Carlos Suárez, informó que la construcción del nuevo sector ya fue finalizada y que actualmente se trabaja en la etapa de equipamiento y adecuación tecnológica.

“Si bien la construcción del sector 5 ya habría finalizado, hoy estamos trabajando con todo lo que es el sistema inmobiliario, con el proceso administrativo para concretar todo lo que va a ser el equipamiento y parte de lo que resta terminar”, explicó Suárez.

El funcionario detalló que también se encuentra en ejecución la construcción del ingreso al sector de requisa, una estructura que formará parte del nuevo espacio y que contará con herramientas tecnológicas para reforzar los controles. Entre los sistemas previstos se encuentran escáneres para personas y bolsos, además de monitoreo mediante cámaras con registro facial.

Según indicó el director del Servicio Penitenciario, esta última etapa de obra tendría un plazo estimado de entre 10 y 12 meses. El objetivo oficial es que el sector pueda quedar finalizado y acondicionado hacia fin de año para comenzar a recibir personas privadas de libertad.

Suárez señaló que la incorporación del sector 5 permitirá reorganizar la distribución interna del penal y descomprimir los sectores que actualmente presentan mayor cantidad de internos. Además, explicó que el nuevo espacio será utilizado para avanzar en un esquema de clasificación y categorización según las características de cada persona alojada.

“Vamos a trabajar en la clasificación y la categorización de las personas privadas de libertad de acuerdo a las edades y los delitos”, sostuvo. En ese sentido, mencionó que actualmente conviven internos con distintas situaciones procesales y perfiles, como condenados, procesados, jóvenes adultos, abusadores sexuales, mujeres federales y personas vinculadas a causas comunes.

El director también destacó que, junto con el sector 5, se trabaja en la puesta en condiciones del sistema modular, que ya se encuentra terminado pero requiere completar aspectos vinculados al equipamiento y servicios para habilitar su utilización.

Por otra parte, Suárez se refirió al proyecto de un segundo complejo penitenciario en Ullum y señaló que la iniciativa continúa en carpeta dentro del Gobierno provincial. “San Juan debería tener ya dos complejos penitenciarios”, afirmó, aunque aclaró que actualmente el trabajo está concentrado en la ampliación y mejora del Servicio Penitenciario existente.

En paralelo, el funcionario destacó el avance de los programas de capacitación para el personal penitenciario, a través de la academia creada por la institución. Según explicó, se desarrollan cursos a nivel provincial, nacional e internacional con el objetivo de profesionalizar a los agentes en distintas áreas vinculadas a la seguridad y el tratamiento penitenciario.