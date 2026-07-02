El Penal incorporó visores nocturnos para fortalecer la seguridad perimetral

El Servicio Penitenciario Provincial renovó sus estrategias de control perimetral mediante la implementación de tecnología de última generación orientada a la prevención. La institución integró 20 visores nocturnos diseñados para incrementar el rango de control en áreas críticas y durante lapsos de visibilidad nula, lo que permitirá optimizar los esquemas de detección y neutralizar contingencias en el complejo habitacional.

Esta medida tecnológica se estructuró a partir de evaluaciones diagnósticas de la Academia de Formación e Investigación Penitenciaria, entidad que detectó anomalías repetitivas en los bordes de la propiedad.

Los reportes previos daban cuenta de sobrevuelos de vehículos aéreos no tripulados sin registrar, transeúntes sospechosos en las inmediaciones y lanzamientos reiterados de objetos prohibidos hacia los patios internos del recinto.

Frente a este escenario, la misma academia confeccionó un trayecto formativo técnico y práctico para actualizar las metodologías de intervención. La instrucción involucró a Oficiales de Servicio, Jefes de Guardia, Cabos y Centinelas, quienes internalizaron dinámicas de monitoreo estratégico y manejo del nuevo equipamiento de precisión.

Las jornadas educativas incluyeron simulacros en zonas vulnerables para medir las velocidades de reacción y aceitar los canales comunicativos entre las torres de control. Con estas reformas operativas, la estructura de seguridad busca consolidar un esquema de gestión penal moderno, adaptado a las problemáticas actuales y enfocado en la prevención delictiva interna.