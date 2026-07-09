Kylian Mbappé tuvo una oportunidad inmejorable para poner en ventaja a Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, pero su remate desde los doce pasos fue detenido por el arquero Yassine Bounou.

La jugada ocurrió poco antes de la pausa de hidratación, cuando el delantero francés se hizo cargo del penal con la posibilidad de abrir el marcador. Sin embargo, el arquero marroquí adivinó la dirección del disparo y evitó el gol.

Tras la acción, Mbappé mostró su enojo y reclamó ante el árbitro argentino Facundo Tello y sus asistentes. El delantero incluso se acercó a los jueces para pedir explicaciones, aunque sus protestas no modificaron la decisión. Desde el banco francés, el entrenador Didier Deschamps se acercó para acompañarlo.

El último penal que había fallado Mbappé

El delantero del Real Madrid no fallaba un penal desde el 26 de octubre de 2025, cuando tuvo una oportunidad similar frente al Barcelona durante el clásico español.

En aquella ocasión, el arquero polaco Wojciech Szczesny fue quien detuvo el remate del atacante francés y evitó el gol del equipo madrileño.

Con el penal errado ante Marruecos en el Mundial 2026, Mbappé llegó a 15 penales fallados durante su carrera profesional, entre sus partidos con clubes y la Selección de Francia.

A pesar de este antecedente, el delantero continúa siendo uno de los principales ejecutantes desde los doce pasos en sus equipos, aunque esta vez no pudo superar la reacción de Bounou en un partido clave del Mundial.