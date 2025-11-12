La salida de Diego "El Peque" Schwartzman de MasterChef Celebrity resultó ser más que una sorpresa para los televidentes, pues el tenista venía manteniendo un buen desempeño en el certamen, incluso habiendo logrado ganar una medalla. Sin embargo, dos platos "complicados seguidos" lo dejaron fuera de la competencia, enfrentándose y perdiendo contra Andy Chango.

Tras su eliminación, Schwartzman no dudó en sumarse a la creciente polémica respecto al rol y la supuesta falta de justicia del jurado. En una entrevista en el react del programa, el extenista lanzó una declaración categórica: "Fue injusta mi eliminación, vamos a ser sinceros".

Schwartzman defendió su rendimiento general, señalando que cocinó "siete veces, cinco muy bien" y que solo la gala de eliminación fue su "peor" día. Pero su crítica fue más allá de su propia performance. El Peque insinuó que el criterio no fue equitativo al afirmar que "hay muchos que vienen cocinando peor", mencionando quizás a compañeros como Andy Chango o Luis Ventura.

Schwartzman reconoció que el proceso fue complicado y que su enojo fue genuino: "Estaba re caliente". Su postura crítica lo coloca en la misma línea de otros participantes, como Esteban Mirol, Eugenia Tobal y Susana Roccasalvo, quienes también han destacado que el rol de los jurados podría no estar siendo completamente justo.

Pese a la frustración por la decisión, el extenista reveló que la despedida fue emotiva. Los tres jurados de MasterChef Celebrity le dijeron "palabras muy lindas", logrando ablandarlo y conmoviéndolo, pues él se reconoce como "muy llorón".

Finalmente, a pesar de las críticas y la bronca por haber sido el tercer eliminado, El Peque Schwartzman dejó una puerta abierta a la revancha, asegurando que le gustaría regresar. "Voy a venir al repechaje, me divierte", concluyó, anticipando que esa nueva oportunidad en la cocina "estará picante".