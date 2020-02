El "Peque" Schwartzman está desgarrado y no jugará la "semi" del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano y máximo favorito al título en el Argentina Open, padece una lesión en el músculo aductor mayor de la pierna izquierda y no jugará hoy su semifinal ante el portugués Pedro Sousa, quien pasó de "lucky loser" a finalista en menos de una semana.



La lesión del "Peque", según los estudios médicos a los que fue sometido esta mañana (le practicaron una resonancia magnética) es un "pequeño desgarro" en el músculo aductor mayor de la pierna izquierda y lo incomoda para desplazarse, según reveló a Télam una fuente cercana al tenista.



Schwartzman se lesionó anoche en el final del último set del partido que le ganó en forma increíble al uruguayo Pablo Cuevas (48) por 5-7, 7-6 (13-11) y 7-5, que se extendió por tres horas y 41 minutos, siendo el más largo en los 20 años del torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El "Peque" ganó los dos últimos puntos ante Cuevas en una pierna y casi sin moverse, apostando todo a tirar "winners", lo que le valió la ovación del estadio que lo despidió como un héroe en reconocimiento al esfuerzo que había realizado.



El tenista de 27 años y surgido del club Náutico Hacoaj maduró mucho la decisión ya que perderá los puntos que había obtenido el año pasado cuando perdió la final del Argentina Open ante el italiano Marco Cecchinato, y además también lo inquietaba saber como respondería su rival, el lusitano Sousa.



Es que Sousa venció anoche al brasileño Thiago Monteiro por 7-6 (7-5) y 6-4 en el partido que completó los cuartos de final y no terminó bien físicamente, de hecho fue atendido en el primer set por una contractura en el sóleo de la pierna izquierda.



Sousa, de 31 años, concretó la mejor semana de su carrera como profesional, ya que jamás había llegado ni siquiera a los cuartos de final de un ATP, y ahora hasta tiene chances de alzar el título.



El lusitano perdió el domingo pasado en la última ronda de la clasificación ante el argentino Facundo Bagnis (134) pero ingresó el cuadro principal en reemplazo del chileno Cristian Garín, lesionado.



En la ronda inicial le ganó al argentino Facundo Díaz Acosta (471), luego al eslovaco Josef Kovalik (129), más tarde al mencionado Monteiro y ahora accedió a la final, tras aprovechar el primer "walk over" en la carrera de Schwartzman.