El "Peque" Schwartzman gran atracción del jueves en el Argentina Open de tenis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El tenista argentino Diego Schwartzman, máximo favorito al título en la vigésima edición del Argentina Open, enfrentará mañana a su compatriota Federico Delbonis por los octavos de final, en el cruce saliente de la programación que ofrecerá la cuarta jornada del certamen que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, se medirá no antes de las 21 con Delbonis (87), en una jornada que contempla la presentación de los cinco tenistas argentinos que llegaron a los octavos de final.



En ese contexto, a las 14.30 abrirá la jornada el cordobés Juan Ignacio Lóndero (69) ante el serbio Laslo Djere (35), y no antes de las 19 se medirán Guido Pella (27) y Facundo Bagnis (134).



La programación completa para este jueves es la siguiente:







- CANCHA CENTRA GUILLERMO VILAS -







. A las 14.30:



Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs. Laslo Djere (Serbia)







. A continuación:



Albert Ramos (España) vs. Pablo Cuevas (Uruguay)







. No antes de las 19:



Guido Pella (Argentina) vs. Facundo Bagnis (Argentina)







. No antes de las 21:



Diego Schwartzman (Argentina) vs. Federico Delbonis (Argentina)







- CANCHA NÚMERO 2 -







. A las 15:



Marcelo Demoliner (Brasil) y Matwe Middelkoop (Holanda) vs. Casper Ruud (Noruega) y Jaume Munar (España)







. A continuación:



Marcel Granollers (España) y Horacio Zeballos (Argentina) vs. Thiago Monteiro (Brasil) y Fernando Rómboli (Brasil)







. A continuación:



Pablo Cuevas (Uruguay) y Hugo Dellien (Bolivia) vs. Sander Gille (Bélgica) y Joran Vliegen (Bélgica).