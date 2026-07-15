La previa del esperado choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de polémica luego de las declaraciones del periodista español Juanma Rodríguez, quien volvió a cuestionar a la Selección argentina y aseguró que prefería una victoria del conjunto inglés.

Durante su participación en el programa deportivo El Chiringuito, y en diálogo con el periodista argentino Matías Palacios, Rodríguez dejó en claro que sus críticas apuntan al seleccionado nacional y no al país.

"No tengo nada en contra de la nación argentina. No me gusta cómo se muestra la Selección argentina, no me gusta cómo se comporta, incluso en la derrota", afirmó el panelista.

El periodista también volvió sobre una polémica que sostiene desde hace tiempo al asegurar que la Albiceleste fue favorecida durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"En 2022 Argentina fue beneficiada. Acá somos periodistas objetivos", expresó, reavivando un debate que ya había generado repercusiones en otras oportunidades.

Además, Rodríguez proyectó una eventual final entre España y Argentina y sostuvo que, de darse ese escenario, el desafío para el seleccionado español iría más allá del aspecto deportivo. "Ahí será más complicado para España", concluyó.

Las declaraciones llegan en la antesala del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final del Mundial 2026.

El encuentro reeditará una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol y definirá cuál de las dos selecciones avanzará al partido decisivo en busca del título mundial.