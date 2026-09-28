El periodista Martín Candalaft será papá: espera su primer hijo con su esposa

El ambiente del periodismo se viste de fiesta tras la confirmación de una noticia sumamente especial. El integrante del ciclo televisivo DDM, Martín Candalaft, reveló de manera pública que se encuentra atravesando la dulce espera de su primer bebé en compañía de su pareja, Mariela Oziomek. La pareja decidió utilizar sus plataformas digitales para dar a conocer la hermosa novedad que rápidamente acumuló miles de interacciones.

El profesional especializado en la cobertura de casos judiciales sorprendió a toda su comunidad virtual mediante una emotiva publicación compartida. Acompañado por imágenes donde se lo observa luciendo una enorme sonrisa y exhibiendo las impresiones de la ecografía en curso, el comunicador de 36 años volcó sus emociones más profundas con un mensaje directo para el nuevo integrante de la familia. "Nos explota el corazón de alegría. Te esperamos con mucho mucho amor", manifestó a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

La revelación no quedó únicamente circunscripta al ámbito digital, sino que tuvo su réplica inmediata en la pantalla chica. Durante la emisión diaria del ciclo conducido por Mariana Fabbiani en la señal de América TV, la propia presentadora decidió reservar un espacio privilegiado para felicitar en vivo al panelista. "Antes de irnos, hay un último momento: se viene el bebito de Martín. ¡Va a ser papá!", exclamó al aire la conductora para dar paso a la palabra del protagonista.

Agradecido por el gesto afectuoso de sus compañeros de trabajo, el periodista profundizó sobre los detalles de esta nueva etapa vital. "No sabemos qué es todavía, son ya cuatro meses de embarazo. Estamos muy contentos, para mí es importante decirlo acá por todo el tiempo que llevo en el programa. Empecé cuando tenía 22 años y hoy tengo 36, y ahora siendo papá", expresó visiblemente conmovido ante las cámaras del estudio.

Esta importante novedad llega para consolidar una historia sentimental que lleva varios años consolidándose lejos del ruido mediático. Tanto el comunicador como su pareja son oriundos de la provincia de Misiones, tierra donde cruzaron sus caminos por primera vez antes de tomar la determinación de radicarse de manera definitiva en la ciudad de Buenos Aires para desarrollar sus carreras profesionales.

Luego de años de convivencia compartida en la capital, la pareja tomó la decisión de formalizar su unión sentimental mediante un enlace matrimonial celebrado el 8 de noviembre de 2025. Aquella boda se caracterizó por una ceremonia caracterizada por la privacidad y rodeada de su círculo afectivo más estrecho. Aunque ambos eligen mantener un perfil reservado respecto de su vida personal, este primer embarazo marca un hito de inmensa felicidad que decidieron compartir abiertamente con sus seguidores.