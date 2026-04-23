Los mercados internacionales atraviesan una jornada de fuerte inestabilidad este jueves. El precio del petróleo volvió a posicionarse cerca de los U$S 105, impulsado por la incertidumbre que generan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la preocupación latente por un posible bloqueo en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent registraba una suba del 2%, negociándose en torno a los U$S 103,01. Por su parte, el petróleo WTI —referencia directa para el mercado estadounidense— operaba cerca de los U$S 94 tras un incremento del 1,15%. Se trata de un salto significativo si se tiene en cuenta que, antes del estallido del conflicto bélico en Medio Oriente, el barril internacional promediaba los U$S 72.

Las bolsas en rojo

La escalada en el valor de la energía impactó de lleno en los principales indicadores financieros del mundo. En Europa, las plazas de Londres, Madrid, Milán y Frankfurt resultaron las más castigadas con caídas que rondan el 1%.

El pesimismo también se trasladó al mercado asiático. En China, el Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong cerraron la jornada con pérdidas de 0,32% y 0,95% respectivamente. Esta tendencia negativa anticipa una apertura complicada para Wall Street, donde los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq ya operaban a la baja en el premarket.

La falta de acuerdos sólidos en medio de una tregua cada vez más frágil mantiene a los inversores en una postura de cautela, mientras el mundo observa con atención los movimientos en una región clave para el suministro energético global.