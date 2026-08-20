El petróleo volvió a ubicarse en el centro de la atención de los mercados este jueves. El barril de Brent aumentaba casi 3% y cotizaba en torno a los US$94,06, mientras que el WTI, referencia para Estados Unidos, operaba a US$86,77. El Brent retomó así valores cercanos a los US$95, un nivel que no alcanzaba desde fines de julio.

La suba se produjo después de que Donald Trump anunciara una nueva ofensiva económica contra Irán. El presidente estadounidense anticipó una estrategia de aislamiento financiero y comercial contra Teherán y advirtió sobre fuertes consecuencias para los países, empresas o entidades que colaboren con el régimen iraní.

El anuncio generó preocupación entre los inversores debido al posible impacto de una mayor escalada del conflicto sobre el abastecimiento energético mundial. El principal foco de atención está puesto en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de hidrocarburos desde Medio Oriente.

El tránsito por esa vía marítima ya viene registrando una fuerte disminución. Durante la última semana se contabilizaron 95 cruces, una cifra inferior a la cantidad de barcos que atravesaban diariamente el estrecho antes del inicio de las actuales interrupciones.

La tensión entre Washington y Teherán también volvió a impactar en otros mercados. El repunte del crudo genera preocupación por sus posibles efectos sobre la inflación mundial, debido a que un petróleo más caro aumenta los costos de transporte, producción y energía.

Mientras tanto, Irán rechazó la ofensiva anunciada por Trump y cuestionó sus argumentos. El gobierno iraní sostiene que las medidas estadounidenses buscan presionar a Teherán y desviar la atención de problemas internos de Estados Unidos.

El mercado petrolero continuará siguiendo de cerca la evolución del conflicto y, especialmente, cualquier señal relacionada con el tránsito por el estrecho de Ormuz. Una interrupción mayor en esa ruta podría profundizar la presión sobre la oferta y llevar nuevamente al crudo hacia valores más elevados.