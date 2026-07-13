El petróleo sube más del 3% tras nuevos ataques de EE.UU. contra Irán

Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza a la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El precio internacional del petróleo subió más de un 3% este domingo luego de una nueva ofensiva militar estadounidense y de la amenaza de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

El barril de Brent para entrega en septiembre avanzó 3,75% y alcanzó los 78,86 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para agosto trepó 3,65%, hasta los 74,02 dólares.

La suba revierte el escenario de las últimas semanas, cuando un principio de entendimiento entre ambos países había impulsado una baja en los precios y alimentado expectativas de una mayor estabilidad en los mercados.

El alto el fuego llegó a su fin

La tensión volvió a escalar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que el alto el fuego alcanzado semanas atrás quedó sin efecto.

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que su administración mantiene abierta la vía diplomática, aunque dejó en claro que la tregua terminó y justificó una nueva ofensiva militar sobre territorio iraní.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), los ataques buscaron debilitar la capacidad militar iraní para atacar embarcaciones comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz.

Por su parte, medios oficiales iraníes informaron explosiones en Bandar Abbas, Sirik, Jask y Qeshm, ubicadas sobre la costa del corredor marítimo.

El temor de los mercados

El posible cierre del estrecho de Ormuz volvió a convertirse en la principal preocupación de los operadores internacionales. Ese paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial de hidrocarburos.

Aunque desde Washington aseguraron que el tránsito marítimo continúa con normalidad y descartaron un bloqueo efectivo, la incertidumbre fue suficiente para disparar el precio del crudo.

El recrudecimiento del conflicto también incrementó el temor de los inversores a una eventual interrupción del suministro energético global, un escenario que podría impactar en los costos de producción, transporte y combustibles en distintos países durante las próximas semanas.

Con el conflicto nuevamente abierto y sin señales de una solución inmediata, los mercados seguirán atentos a la evolución de la situación en Medio Oriente, donde cualquier movimiento en el estrecho de Ormuz tiene repercusiones directas sobre la economía mundial.