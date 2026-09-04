El picante mensaje de Lali Espósito que apunta a Tini Stoessel tras su crisis

Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario de un cruce indirecto entre dos de las figuras más relevantes de la música popular argentina. Una reciente interacción digital de Lali Espósito despertó una ola de reacciones entre los seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una muestra explícita de contención hacia Tini Stoessel en un período de alta exposición.

La intérprete atravesaba jornadas complejas en el plano personal y familiar, una circunstancia que captó la atención mediática y despertó inquietud en su público. Ante este panorama, durante una presentación en vivo en Guadalajara, México, la cantante decidió manifestarse desde el escenario. Frente al público presente, se refirió a su coyuntura profesional y afectiva, además de realizar un gesto que se difundió rápidamente en plataformas digitales.

Poco después de las declaraciones emitidas en suelo mexicano, Espósito publicó un breve texto en sus perfiles oficiales. Sin recurrir a menciones directas o etiquetas, la artista escribió "Aguante el pop rock de chicas bárbaras". La frase estuvo acompañada por tres íconos específicos: un corazón gris, la bandera argentina y un corazón encendido.

Las comunidades de seguidores de ambas cantantes asociaron de inmediato la frase con lo sucedido horas antes en México. Los usuarios interpretaron el gesto como un respaldo público de Espósito hacia Stoessel, consolidando una postura de apoyo mutuo que contrasta con la histórica narrativa de rivalidad promovida en la industria musical.

La publicación acumuló interacciones en pocos minutos y reabrió el debate sobre la relación entre ambas referentes tras los recientes movimientos de Stoessel respecto a Rodrigo De Paul en sus espectáculos.