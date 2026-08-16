El picante mensaje de Wanda Nara a Zaira tras la escandalosa pelea

Zaira Nara cumplió 38 años este sábado 15 de agosto y su hermana Wanda Nara le dedicó un sentido homenaje mediante su cuenta de Instagram con diversos recuerdos compartidos. La conductora publicó varias historias compuestas por seis fotos cada una donde se observan imágenes de vacaciones, momentos de cuidado de la piel mientras toman mate, traslados en limusina o brindis con champagne.

En la primera publicación la empresaria escribió "Te amo" y posteriormente expresó "Mi persona favorita. Feliz cumpleaños. Te amo" para resaltar el vínculo que las une. Este gesto ocurre tras versiones de un posible distanciamiento entre ambas, situación que las protagonistas aclararon mediante un video.

La conductora de televisión inició la charla diciendo "Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó" mientras que su hermana respondió "¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá".

Sobre las repercusiones en internet las hermanas señalaron "Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales". En el mismo descargo recomendaron a los usuarios "Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección".

Toda la situación formó parte de una acción publicitaria para una marca de desinfectantes. Al respecto Wanda Nara concluyó que "Una story, un unfollow, algunas teorías y en pocas horas se armó tremendo caos y hate en redes".