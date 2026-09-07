La tragedia ocurrió durante la cuarta fecha de la temporada de la GTI Trophy, una categoría monomarca en la que todos los competidores utilizan Volkswagen Golf IV GTI preparados especialmente para las carreras.

Según las primeras informaciones, el accidente se produjo en la curva 1 del circuito de Monteblanco, ubicado en La Palma del Condado, Huelva, luego de un relanzamiento de la competencia. De acuerdo con las imágenes de la transmisión, el auto de Amorós llegó a ese sector a gran velocidad y no logró detenerse a tiempo.

El vehículo terminó impactando contra otro auto. Los servicios médicos que se encontraban en el circuito asistieron inmediatamente a los pilotos involucrados, pero las consecuencias para Amorós fueron fatales.

Una extensa trayectoria en el automovilismo

Pablo Amorós Leblic era abogado de profesión y contaba con una amplia experiencia en el mundo del motor. Además de participar en competencias de circuito, también había competido en rally y todoterreno.

A lo largo de su carrera pasó por categorías como la Copa Hyundai, la Mini Challenge y la Copa Kobe Motor. También tuvo participación durante varias temporadas en el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno.

En la temporada actual competía en la GTI Trophy y llegaba a la cuarta fecha ubicado quinto en la clasificación general. Incluso tenía antecedentes en el propio circuito de Monteblanco, donde había competido años atrás.

La organización de la GTI Trophy confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y allegados. También la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y el RACE manifestaron públicamente su pesar por la muerte del piloto.