El piropo de Icardi a Ekaterina Ojeda que enfureció a la China Suárez

Un tenso cruce sacudió la noche porteña cuando el futbolista y la actriz coincidieron en un sector exclusivo con la modelo Ekaterina Ojeda. De acuerdo con datos revelados por Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda de América, el delantero se acercó a la joven desde el inicio de la velada. En un primer momento, mientras buscaba una bebida, el deportista le comentó “Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia”.

Con el correr de las horas el espacio se completó de personas y el jugador regresó a la barra, donde volvió a aproximarse a la modelo para expresarle “Sos la mujer más hermosa que vi”. Al notar que el delantero le hablaba al oído a la joven, la actriz reaccionó de forma inmediata. La periodista aclaró que la versión sobre agresiones físicas es falsa, pero detalló que la intérprete se paró, avanzó hacia ella y comenzó a gritar “sáquenla, sáquenla” mientras la empujaba para que abandonara el lugar.

Por su parte, la propia modelo rompió el silencio en una entrevista con Intrusos, ciclo emitido por el mismo canal, donde brindó su versión del encuentro. La joven relató que asistió al establecimiento por invitación de unos amigos y detalló que “nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella”. Respecto al diálogo con el futbolista, lo calificó como una “charla de boliche, qué sé yo”.

Al ser consultada por el cronista sobre si el delantero intentó avanzar más de la cuenta, Ojeda optó por responder entre risas que “no puedo contar más”. De todas formas, admitió que la actriz se mostraba molesta durante la velada. “Sí, enojada estaba”, aseguró, aunque aclaró que desconocía el motivo exacto del fastidio al señalar que “quizás con él, no sé si conmigo”.

Ante la pregunta directa sobre si el jugador intentó besarla, la modelo fue tajante al afirmar “no, no lo dejé, no lo dejé”. Debido al clima hostil que se generó en el sector, la joven confirmó que decidió marcharse del establecimiento y argumentó que lo hizo “por las dudas, sí” para evitar que el conflicto pasara a mayores. Finalmente, desmintió las versiones que indicaban que admiraba al futbolista y sentenció con ironía que “lo único que no soy fan. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan. No sé ni dónde juega”.