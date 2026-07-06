El piropo hot que recibió Marixa Balli: “Ese pan dulce y no es Navidad”

Marixa Balli genero un fuerte impacto en su comunidad digital al publicar una fotografia de archivo desde una pileta. En la imagen se observa a la panelista de espaldas con una bikini negra de tiras, acompañada por la frase "Encontré esta foto, sumando recuerdos". La publicacion obtuvo una respuesta inmediata con mas de 7.500 me gusta y supero los 400 comentarios en pocas horas.

La reaccion mas destacada fue la de Veronica Lozano, quien utilizo el humor para elogiar la figura de su compañera de canal. "Mari, ese pan dulce y aún no es Navidad" escribio la conductora de Telefe tan solo dos horas despues del posteo.

Tambien participaron figuras como Fefe Bongiorno, integrante de Bondi y America TV, quien utilizo la palabra "Fuega" para calificar la postal, mientras que otros usuarios añadieron mensajes de admiracion como "¡Qué mujer!!!".

Esta tendencia de rescatar recuerdos profesionales es habitual en el perfil de la bailarina. Dias atras, coincidiendo con el partido de la Seleccion argentina frente a Cabo Verde por el Mundial, compartio otra produccion retro de una temporada teatral.

En aquella ocasion lucio un diseño de plumas celestes y blancas con cristales, una microtanga de tiro bajo con strass y un choker ancho con pedreria. "Encontré esta foto de una obra en Carlos Paz" expreso sobre aquel look que completo con un maquillaje glam y cabello lacio.

En ese contexto mundialista, la artista tambien compartio un mensaje del diputado Luis Juncos referido al equipo nacional. El texto señalaba que "Hoy juega la Argentina y el país se viste de celeste y blanco. Porque cuando rueda la pelota, también late algo más profundo: la alegría de sentirnos parte, de alentar juntos, de abrazar la misma pasión y compartir una misma ilusión. ¡Vamos Argentina!".

Con una carrera consolidada desde los años 90, Balli mantiene una presencia constante en el imaginario popular tras su paso por la danza, el teatro y la conduccion. Su estrategia de publicar imagenes del pasado genera una interaccion fluida con sus seguidores, quienes celebran la vigencia de su trayectoria en el espectaculo argentino.