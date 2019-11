El PJ denunció que "no dejan participar" a sus técnicos informáticos en los comicios de Salta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Partido Juticialista-Frente de Todos denunció hoy que "no dejan participar" a sus técnicos informáticos en los comicios de Salta, que mañana elige gobernador, legisladores e intendentes.



El apoderado de esa fuerza, el diputado nacional Jorge Landau, advirtió que "están armando un esquema escandaloso para que pierda (Sergio) Leavy", el postulante a mandatario provincial por ese espacio.



En un comunicado, difundido por las redes sociales, el PJ que preside José Luis Gioja, informó que "el apoderado nacional del Frente de Todos, Jorge Landau, denunció públicamente que en Salta, dónde este domingo se desarrollarán los comicios para elegir al sucesor de Juan Manuel Urtubey, que no les permiten participar del escrutinio a nuestros fiscales informáticos".



"En Salta se está armando un esquema escandaloso para impedir que triunfe nuestro candidato, Sergio "Oso" Leavy", denunció Landau según el informe.



El apoderado del PJ sostuvo: "tenemos denuncias fundadas que se están escondiendo las máquinas para voto electrónico en casas y depósitos particulares y no en locales habilitados para tal fin".



Landau destacó que "tanto el Presidente del partido, José Luis Gioja, como el Presidente electo, Alberto Fernández, están al corriente de esta situación y me encomendaron que haga todas las presentaciones judiciales correspondientes a fin de permitir la transparencia de los comicios en Salta".