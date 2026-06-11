El plan de Camila Morrone para conseguir una foto con Lionel Messi

Camila Morrone, la reconocida actriz de Hollywood, ha compartido públicamente su intención de encontrarse con el astro del fútbol argentino durante la próxima cita mundialista. En una reciente charla televisiva en el programa Today de la cadena NBC, la artista confirmó su asistencia al evento deportivo ante la pregunta del conductor sobre si viajaría para ver el torneo.

Ella respondió con seguridad que "Sí, voy a ir". La joven, que ha ganado notoriedad por su participación en Daisy Jones & The Six, detalló que su destino inicial es Texas al comentar que "Voy a Dallas".

Durante el intercambio, la intérprete aclaró su vínculo de admiración hacia el capitán de la Selección Argentina. Al ser consultada sobre su interés, Morrone precisó que "Yo no lo llamaría 'mi chico'... Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en el fondo".

Con un toque de humor, la hija de Lucila Polak y Máximo Morrone también mencionó su insistencia por conseguir ese acercamiento al afirmar que "Solo estoy tratando de entrar al vestuario".

La conversación abordó las posibles formas de contacto con el futbolista, ante lo cual la actriz bromeó preguntando "¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?". Su anhelo por obtener un recuerdo del jugador quedó de manifiesto cuando expresó que "Si pudiera tener una camiseta firmada, dios mío...". Esta misma determinación fue volcada en sus plataformas digitales, donde Morrone arengó a sus seguidores escribiendo que "Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos".

Este fanatismo por el equipo nacional no es una novedad en la vida de la actriz. En apariciones previas ya había definido su postura personal al decir que "Bueno, soy fan de (Lionel) Messi. Mejor no me pregunten sobre fútbol. Soy fan de Messi, concretamente". De cara al futuro de la competencia, la artista mostró una confianza absoluta en el desempeño del plantel argentino al sentenciar que "Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria".

Finalmente, la fecha del debut del equipo nacional en una de las sedes coincide con una celebración personal para la actriz. Ella explicó el plan que ha diseñado para esa jornada especial al relatar que "Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería". A pesar de su proyección internacional, Morrone mantiene intacto su sueño de capturar un instante junto al referente máximo de la albiceleste.