El plan de Icardi para quedarse con la tenencia de sus hijas con Wanda Nara

Elba Marcovecchio rompió el silencio tras la presentación realizada por Mauro Icardi contra Wanda Nara para evitar que sigan publicando la imagen de las menores. "Tanto Wanda Nara como su entorno intimo, como Nora en su rol de panelista, exponen todas las intimidades de las criaturas, de la problemática familiar", sostuvo la letrada, agregando que "tienen una prohibición, a la que se está haciendo caso omiso".

Según detalló la abogada en televisión, el futbolista expresó una firme preocupación ante lo que considera un relajamiento en los límites pactados. "Hay una escalada en la exhibición de las nenas", explicó, y sumó que "tenemos que volver al límite de no exhibir a las nenas, hay un relax" tras la difusión de imágenes por parte del entorno íntimo.

La defensora remarcó que la empresaria acumula multas por este accionar, aunque "no la termina de persuadir porque algo tiene que obligarla a que no haya esta exhibición grosera". Marcovecchio concluyó que "nadie pondría el ojo en las fotos de un cumpleaños, incluso sería grato, pero esto es una sobreexposición" y apuntó contra Martín Migueles señalando que "tendría que haberse llamado a la prudencia y no mostrar tantas fotos".