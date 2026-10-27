El Plan de la Mariposa vuelve a San Juan el 6 de noviembre

El Plan de la Mariposa regresará a San Juan el próximo viernes 6 de noviembre, en el marco de su gira nacional. La banda se presentará desde las 22 en Sala del Sol, donde compartirá con el público sanjuanino su propuesta musical.

Las entradas tienen un precio de $65.000, al que se suman los gastos de operación correspondientes a la compra.

Durante este año, el grupo inició su recorrido con presentaciones en Mar del Plata, Pinamar, el Festival Isoca y el Cosquín Rock, tanto en Córdoba como en Uruguay. Además, realizó una gira por Europa que incluyó actuaciones en Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam.

Uno de los reconocimientos que obtuvo durante esta etapa fue el Premio Estrella de Mar en la categoría Rock, por su presentación en el Bendu Arena de Mar del Plata.

Un registro en vivo de su último material

La banda también continúa difundiendo su último lanzamiento, Vivo y celebrando en Argentinos Juniors, un registro audiovisual del concierto que ofreció el 11 de octubre de 2025 en el estadio de Argentinos Juniors, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

El material se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y documenta una presentación que forma parte del recorrido reciente del grupo.

El recital del 6 de noviembre marcará una nueva visita de El Plan de la Mariposa a San Juan, como parte de una agenda de actuaciones que combina escenarios nacionales e internacionales.