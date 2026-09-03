La Selección Argentina ya comenzó a trabajar en la organización de los próximos compromisos internacionales. Luego de cerrar una nueva etapa de competencia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni analiza cómo será el calendario de la Albiceleste durante las próximas Fechas FIFA.

La planificación contempla la posibilidad de disputar encuentros amistosos y mantener una agenda internacional que permita continuar con el proceso de renovación del plantel. El objetivo es sostener la competitividad del seleccionado y, al mismo tiempo, darle rodaje a futbolistas que buscan consolidarse dentro del equipo.

La organización de los próximos partidos también dependerá de la disponibilidad de las principales figuras argentinas y de los acuerdos que se alcancen para definir las sedes y los rivales.

Un pedido pensando en las Eliminatorias

Dentro de la planificación aparece además un pedido vinculado con el futuro calendario de las Eliminatorias Sudamericanas. La intención es analizar la distribución de los partidos y las condiciones en las que deberá competir Argentina durante el próximo proceso clasificatorio.

El cuerpo técnico y los dirigentes consideran fundamental anticiparse a un calendario que volverá a ser exigente. Los viajes, las distancias y la cantidad de partidos en poco tiempo son algunos de los aspectos que habitualmente generan dificultades para los futbolistas que se desempeñan en Europa.

La Selección Argentina, mientras tanto, busca aprovechar cada Fecha FIFA para fortalecer el funcionamiento colectivo. Scaloni y su equipo tienen por delante el desafío de mantener una base competitiva y preparar a nuevos jugadores para el próximo ciclo.

Calendario de la FIFA

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.