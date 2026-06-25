El plan de Scaloni con Messi y el Dibu Martínez para enfrentar a Jordania

La Selección Argentina cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania este sábado a las 23 horas. Luego de asegurar la clasificación a dieciseisavos de final como líder del Grupo J, el director técnico Lionel Scaloni planea utilizar una alineación alternativa, aunque analiza incluir de manera excepcional a dos de sus máximas figuras.

El arquero de Aston Villa ya superó la fractura en el dedo anular de su mano derecha y tiene intenciones de jugar. Para definir su situación, se llevará a cabo una reunión con el cuerpo técnico, existiendo altas probabilidades de que comience el partido desde el arranque.

Por otro lado, el capitán del equipo también sumaría tiempo de juego ante el rival asiático, restando determinar si lo hará desde el inicio o ingresando en el complemento para regular la exigencia física. Quienes asistan al estadio podrán ver en acción al atacante, quien acumula 5 goles en la actual competencia. Las situaciones de ambos futbolistas representan casos especiales por su trascendencia dentro del plantel campeón del mundo en Qatar, ya que el entrenador planea realizar múltiples variantes en el resto de las líneas.

En la zona defensiva, se prevé el retorno de Gonzalo Montiel al lateral derecho tras superar una sobrecarga que lo marginó del duelo contra Austria. La zaga central estará conformada por Nicolás Otamendi junto a Marcos Senesi o Facundo Medina, mientras que Nicolás Tagliafico ocupará el sector izquierdo. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes será titular acompañado por Exequiel Palacios o Valentín Barco.

Los costados del mediocampo estarán ocupados por Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso, un dibujo táctico similar al implementado en la preparación previa a la Copa del Mundo. En la delantera, Julián Álvarez ingresará en reemplazo de Lautaro Martínez, contemplando además una posible oportunidad para José López, en tanto que Nicolás Paz ocupará el lugar en el campo de juego cuando el capitán no esté presente.