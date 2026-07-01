El plan original de Scaloni para acompañar a Messi contra Cabo Verde

De cara al partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, programado para este viernes a las 19 por los 16vos de final del Mundial 2026, el técnico Lionel Scaloni mantiene una duda central en el equipo titular

La definición se enfoca en quién será el acompañante de Lionel Messi en la delantera, lugar que se disputan Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Aunque existía un plan establecido antes de la Copa del Mundo, el rendimiento actual y las condiciones físicas de los jugadores han puesto en duda esa decisión inicial.

La idea original del entrenador era que Álvarez ocupara un lugar junto al capitán en los duelos de eliminación directa, repitiendo la estrategia utilizada en el Mundial de Qatar. En aquel certamen, Martínez perdió su puesto hacia el final de la fase de grupos y fue suplente hasta la definición, finalizando el torneo sin anotar.

Por su parte, el actual atacante del Atlético de Madrid se ganó la titularidad gracias a sus goles y desempeños destacados. Las características de Álvarez, basadas en su movilidad y capacidad de presión, suelen acoplarse mejor a la búsqueda del equipo que las de Martínez, quien se destaca por su técnica pero posee un perfil más referencial de área.

El escenario actual presenta complicaciones para el delantero cordobés, quien llegó al torneo arrastrando una lesión en su tobillo izquierdo. Esta dolencia le impidió participar de los amistosos previos y de los primeros entrenamientos con el grupo. Pese a sumar minutos en los dos encuentros iniciales y ser titular frente a Jordania, el atacante todavía no ha logrado convertir goles.

En la vereda opuesta, el conjunto de Cabo Verde muestra confianza y sus integrantes aseguran que "Vamos a ganar 1-0" ante el campeón del mundo. La Selección Argentina buscará resolver sus dilemas tácticos para asegurar su pase a la siguiente ronda de la competencia.